Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya operasyon: Patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

'ARA, BUL, YOK ET' TAKTİĞİ İLE ÇALIŞMA YAPILDI

İI Jandarma Komutanlığı tarafından Amanoslar bölgesinde, 26 Ocak günü Jandarma Komando Özel Harekat timleri ve güvenlik korucularının katıldığı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-22 Operasyonu'nda, 'ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Çalışmada, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınak içerisinde çok sayıda patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı.

OPERASYONLARA KARARLILIKLA DEVAM EDİLİYOR

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.