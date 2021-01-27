Regaip kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Üç ayların başlangıcı 2021 Regaip kandili için geri sayım başladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; 2021 Regaip kandili bu sene Şubat ayında idrak edilecek. Üç ayların da başlangıcı olarak kabul edilen bu mübarek günde binlerce Müslüman ibadetlerini gerçekleştiriyor olmanın huzurunu yaşayacak. İslam alemi açısından önem taşıyan bu tarihe kısa süre kala araştırmalar da bu noktada hız kazandı. Peki, Üç aylar ile Regaip kandili ne zaman? Bu sene Regaip kandili ne zaman idrak edilecek? İşte tüm detaylar…
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Kandil gecelerinde binlerce Müslüman ibadetlerini gerçekleştiriyor olmanın manevi huzurunu yaşarken bu tarihler öncesinde de detaylı araştırmalar başlıyor. Şubat ayına günler kala idrak edilecek olan 2021 Regaip Kandili Diyanet'in yayımladığı takvime göre bu sene 13 Şubat günü gerçekleşecek…
REGAİP KANDİLİ TARİHİ
Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur'an'da geçmez.
Bu sene Regaip Kandili 13 Şubat tarihine denk gelmektedir…
REGAİP KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regaibiye" denilen şiirler yazılmıştır. Reg,ib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.
Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.
Recep ayının fazileti iyilik ayı: Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.
REGAİP KANDİLİNDE NELER YAPILMALIDIR?
İslâm âlimlerinin büyük bir kısmı Hz. Peygamber, sahâbe ve tâbiîn dönemlerinde Regaib kandilinin bilinmediğini, kandil geceleri kutlanmasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını, dolayısıyla bu gecede özel bir ibadet yapmanın dinde yeni ibadet ihdası anlamına geleceğini, Resûl-i Ekrem tarafından genel olarak bid'atların yasaklanmasının yanı sıra (Buhârî, "Ṣulḥ", 5) cuma günü ve gecesi özel bir ibadet yapılmasının da yasaklandığını (Müslim, "Ṣıyâm", 147, 148),bu sebeple Regaib günü ve gecesinde muayyen ibadetler yapmanın dinen sakıncalı olduğunu belirtmiştir. Bir kısım âlimler ise genel anlamda fazileti âyet ve hadislerde belirtilen receb ayının bir gecesi olması dolayısıyla Regaib'in de faziletli gecelerden sayılacağını, namazın en üstün ibadet olup akşamla yatsı arasında nâfile namaz kılmanın fazileti hakkında -zayıf da olsa- hadisler, sahâbî ve tâbiî sözleri (Tirmizî, "Ṣalât", 204; İbn Mâce, "İḳāmetü's-ṣalât", 185; Taberî, XV, 69; XXI, 100) bulunduğunu, müslüman toplumlarda özel zaman dilimleri olduğuna inanılan, dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur'an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah'a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade etmişlerdir.