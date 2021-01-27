Regaip kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Üç ayların başlangıcı 2021 Regaip kandili için geri sayım başladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; 2021 Regaip kandili bu sene Şubat ayında idrak edilecek. Üç ayların da başlangıcı olarak kabul edilen bu mübarek günde binlerce Müslüman ibadetlerini gerçekleştiriyor olmanın huzurunu yaşayacak. İslam alemi açısından önem taşıyan bu tarihe kısa süre kala araştırmalar da bu noktada hız kazandı. Peki, Üç aylar ile Regaip kandili ne zaman? Bu sene Regaip kandili ne zaman idrak edilecek? İşte tüm detaylar…

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Kandil gecelerinde binlerce Müslüman ibadetlerini gerçekleştiriyor olmanın manevi huzurunu yaşarken bu tarihler öncesinde de detaylı araştırmalar başlıyor. Şubat ayına günler kala idrak edilecek olan 2021 Regaip Kandili Diyanet'in yayımladığı takvime göre bu sene 13 Şubat günü gerçekleşecek…