Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Ülkemizde koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kurum kapatıldı. Bunlar arasında kültür sanat ve eğlence mekanları da yer aldı. Salgın süreci boyunca kapalı olan işletmeler tek tek açılırken bazı yerler hakkında karar bekleniyordu. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine sinema salonları ile ilgili ek genelge göndermiş ve sinemaların durumu netlik kazanmıştı. Peki Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak? 2021 Sinema ve tiyatroların açılış tarihi belli oldu mu?
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda yaygın bir şekilde ilgilendiren sinemalar ve tiyatrolar ile ilgili karar belli oldu. Son gelen açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart 2021'e uzatıldı…
Sinemalar ve tiyatroların açılış tarihi henüz belli olmadı. Güncel açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Sinema salonları 2 ay daha kapalı kalacak.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart 2021'e uzatıldı.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sinema salonlarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskleri göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar alınıp önlemler belirlendi.
Sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin 31 Aralık'a kadar durdurulması kararlaştırılmıştı.
Gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucu, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021'e kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.
Bu doğrultuda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak.
Alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.