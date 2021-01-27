Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Ülkemizde koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kurum kapatıldı. Bunlar arasında kültür sanat ve eğlence mekanları da yer aldı. Salgın süreci boyunca kapalı olan işletmeler tek tek açılırken bazı yerler hakkında karar bekleniyordu. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine sinema salonları ile ilgili ek genelge göndermiş ve sinemaların durumu netlik kazanmıştı. Peki Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak? 2021 Sinema ve tiyatroların açılış tarihi belli oldu mu?

SİNEMALAR VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda yaygın bir şekilde ilgilendiren sinemalar ve tiyatrolar ile ilgili karar belli oldu. Son gelen açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart 2021'e uzatıldı…