SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! Lokantalar, restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, tarih belli mi?

Kafe, restoran ve lokantaların açılış tarihi ile ilgili son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz yılın Kasım ayında aldığı karar gereğince, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kafeler, restoranlar ve lokantaların çalışma sistemlerinde değişikliğe gidilmişti. Bu mekânlar uzun bir süredir, paket servis ve 'gel-al' şeklinde hizmet veriyor. Lokanta, restoran ve kafelerin açılış tarihine ilişkin bir açıklamada Başkan Erdoğan'dan gelmişti. Peki, Lokantalar, restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak?
Koronavirüs vaka sayısındaki ciddi düşüşe bağlı olarak, kafelerin, lokantaların ve restoranların yeniden açılma konusu da gündeme geldi. Konuya yönelik beklenti bir hayli artınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nı işaret ederken kritik değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Erdoğan bugün gerçekleştirdiği konuşmasında, pandemiden zarar gören lokanta, restoran ve kafeler için, destek ödemesi verileceğini açıkladı.
Erdoğan, "Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız." dedi.
Öte yandan Başkan Erdoğan kafe, restoran ve lokantaların açılma tarihi ile ilgili de şu açıklamalarda bulunmuştu.
Vakalardaki azalma eğilimi sonrasında gündeme gelen "Restoranlar ne zaman açılacak?" sorusu ise Cuma namazı çıkışında kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan bu soruya "Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu Kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız" sözleriyle yanıt verdi.
KAFELER 15 ŞUBATTA AÇILIYOR MU?
Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. 15 Şubatta açılacak bilgisi resmi bir bilgi değil.
5 MADDEDE RESTORANLAR NASIL AÇILSIN
Kafeler ve restoranlar için açılıp açılmama kararı Kabine Toplantısında alınacak. Yeme-içme sektörü de yaşanan bu durumun ardından açılmak için çağrıda bulundu. Biz de yeme-içme sektörünün temsilcileri ile restoranların nasıl açılması gerektiğini, alınabilecek önlemleri konuştuk. Sektör temsilcileri özellikle 5 konuya dikkat çekti.
1- Restoranlar bir an önce 'en sert tedbirlerle' açılsın, alınan tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın.
2- Müşterilere HES koduyla restoranlara giriş yapsın.
3- Aşılamada yeme-içme sektörü çalışanlarına öncelik verilsin, risk en aza indirilsin.
4- Hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın burada tavize izin verilmesin
5- Masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilsin, uymayanlar cezalandırılsın