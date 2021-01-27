SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! Lokantalar, restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, tarih belli mi?

Başkan Erdoğan bugün gerçekleştirdiği konuşmasında, pandemiden zarar gören lokanta, restoran ve kafeler için, destek ödemesi verileceğini açıkladı.

Erdoğan, "Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız." dedi.

Öte yandan Başkan Erdoğan kafe, restoran ve lokantaların açılma tarihi ile ilgili de şu açıklamalarda bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Vakalardaki azalma eğilimi sonrasında gündeme gelen "Restoranlar ne zaman açılacak?" sorusu ise Cuma namazı çıkışında kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan bu soruya "Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu Kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız" sözleriyle yanıt verdi.