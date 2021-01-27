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Giriş Tarihi: 27.1.2021 12:43 Son Güncelleme: 8.5.2021 11:17

’da otelde sevgilisini öldürmüştü! Katil zanlısı tutuklandı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Bayrampaşa’da otelde sevgilisini öldürmüştü! Katil zanlısı tutuklandı

Kaldığı otelde iple boğularak öldürülmüş halde bulunan 'un katil zanlısı 38 yaşındaki , ‘Kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayrampaşa'da bir otelde kalan 43 yaşındaki Ferdane Kurt 12 Ocak günü, aynı otelde kalan Cemil Yar'ın odasında iple boğulmuş bir halde bulunmuştu.

YAKALANDI

Kurt'un cansız bedeni Cemil Yar'la ilişkiye girdikten sonra yaşanan tartışma sonrası iple boğarak öldürdü. Cinayet şüphelisi Cemil Yar'ın ise olayın hemen ardından oteli terk ettikten bir süre sonra Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak aranan Cemil Yar'ı Başakşehir'de çalıştığı konfeksiyon atölyesinde yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli sorguya alındı. 38 yaşındaki Cemil Yar'ın ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini ifade ettiği öğrenildi.

İfadesi ardından genç kadını kasten öldürdüğü belirlenen Yar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cemil Yar hakkındaki soruşturma sürüyor.

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Bayrampaşa’da otelde sevgilisini öldürmüştü! Katil zanlısı tutuklandı
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