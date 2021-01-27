Son dakika | Bilim dünyası çift DNA'lı Türkü konuşuyor!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çirkin dedikodular nedeniyle A.V. isimli kadının boşandığı eşi M.A., çocukların kendisinden olduğunu ispatlamak için soybağı tespit (babalık) davası açmıştı. İzmir Adli Tıp Kurumu önce çocukların babadan olmadığı yönünde DNA raporu vermiş ancak daha sonra babanın, ilik nakli nedeniyle, birden fazla DNA taşıdığı için yanlış rapor verildiği tespit edilmişti. SABAH'ın özel haber olarak duyurduğu "çift DNA davası" bilim dünyasının gündeminde.
Tıpta nadir görülen vakayı SABAH'a değerlendiren ünlü Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, bu tip olaylara rastlama ihtimaline karşı DNA örneği alınırken kişiye mutlaka daha önce kemik iliği, kan, organ gibi herhangi bir nakil olup olmadığının sorulması gerektiğini vurgulamıştı.
ORTAYA ÇIKARAN UZMAN HEYET
Sarıgöl Asliye Hukuk Mahkemesindeki davanın kaderini değiştiren "kimerizm" raporunda, İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tokdemir, Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanı Güven Koyuncu, Biyolog İsmail Değerli, Uzman Biyolog İbrahim Keser'in imzası bulunuyor. Uzman heyetin raporu ve tespitleri, genetik biliminde uluslararası bilimsel makalelerin yayınlandığı Gene dergisi başta olmak üzere birçok yayın ile de paylaşılacak. O raporda, ilik nakli sonucu bir insanda, iki insana ait DNA'nın bulunabileceği, buna tıpta "kimerizm" denildiği belirtiliyor.
GEÇİCİ DE OLABİLİYOR KALICI DA...
Bir kişinin iki ayrı DNA taşıması ve bunun belirlenmesine ilişkin İzmir Adli Tıp Heyetinin bilimsel tespitleri şöyle: "Kimerizm, genetik olarak farklı olan iki hücre grubunun dolayısıyla iki farklı insana ait DNA'nın aynı organizmada bulunması durumudur.
Kemik iliği transplantasyonu (nakli), kök hücre transplantasyonu, kan transfüzyonları, organ transplantasyonu, canlıda döllenme gibi tedavi seçeneklerinde edinsel kimerizm ortaya çıkabilir. Bu durum geçici ya da kalıcı kimeraların oluşumuna sebep olabilir. Söz konusu durum kan ve vücut sıvılarında birden fazla kişiye ait DNA profilini içerebilmektedir. Ancak kıl kökü, kas, deri, gibi dokular kimerizm sergilemez. Kimerizm analizi, PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yöntemi ile çoğaltılan, oldukça polimorfik olan STR (Short Tandem Repeats) DNA markerları ile yapılmaktadır. Söz konusu STR DNA analizi, günümüzde adli tıpta kimliklendirme amacıyla kullanılan en güvenilir yöntemdir."