Son dakika | Bilim dünyası çift DNA'lı Türkü konuşuyor!

GEÇİCİ DE OLABİLİYOR KALICI DA...

Bir kişinin iki ayrı DNA taşıması ve bunun belirlenmesine ilişkin İzmir Adli Tıp Heyetinin bilimsel tespitleri şöyle: "Kimerizm, genetik olarak farklı olan iki hücre grubunun dolayısıyla iki farklı insana ait DNA'nın aynı organizmada bulunması durumudur.

Kemik iliği transplantasyonu (nakli), kök hücre transplantasyonu, kan transfüzyonları, organ transplantasyonu, canlıda döllenme gibi tedavi seçeneklerinde edinsel kimerizm ortaya çıkabilir. Bu durum geçici ya da kalıcı kimeraların oluşumuna sebep olabilir. Söz konusu durum kan ve vücut sıvılarında birden fazla kişiye ait DNA profilini içerebilmektedir. Ancak kıl kökü, kas, deri, gibi dokular kimerizm sergilemez. Kimerizm analizi, PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yöntemi ile çoğaltılan, oldukça polimorfik olan STR (Short Tandem Repeats) DNA markerları ile yapılmaktadır. Söz konusu STR DNA analizi, günümüzde adli tıpta kimliklendirme amacıyla kullanılan en güvenilir yöntemdir."