Son dakika: Doğuma giren kadının kalbi durdu, felçli kaldı! "Eşim bebeğinin olduğundan bile habersiz..."

"EŞİM 2 KERE ÖLDÜ HAYATA GERİ DÖNDÜ"



Hüseyin Kıyar, doğumda hayatını kaybeden eşinin ve çocuğunun geri dönüş hikayesini gazetecilere anlattı. Eşinin 2 kere kalbi durduğunu doktorlar tarafından yapılan müdahale sonrası hayata döndüğünü söyleyen Kıyar, "Zaten eşimin solunum sıkıntısı vardı. Tam doğum için sezaryen ameliyatına girecekti. Ben dışarıdayken eşimin sıkıştığını söylediler. Eşim içeri giderken hastalanınca sedyeyle içeri aldılar. Onda nefes darlığı vardı, daha da sıkışmış. Orada kalbi durmuş. Bebeği kurtarmak içim müdahaleler yapılmış. Annesinin kalbi durunca bebeğin de kalbi durmuş. 20 dakika boyunca hem eşimin kalbini çalıştırmaya çalışmışlar hem de sezaryenle bebeği kurtarmaya çalışmışlar. Bebeğin kalbi durunca damarlar hareketlensin diye 3 gün 3 gece soğutucu da kaldı. Eşim de 1 hafta solunum cihazında kaldı.