SON DAKİKA | Eyüp'te vahşet! Anne ve kardeşini öldürdü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Uğur Biroğlu; aynı evde yaşadığı 70 yaşındaki annesi Şükran Biroğlu'nn ve 50 yaşındaki ağabeyi Mesut Biroğlu'nu, ellerini ve kollarını koli bandıyla bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü.
KENDİNİ İHBAR ETTİ
Şüpheli Uğur Biroğlu, annesini ve ağabeyini öldürdükten kısa bir süre sonra polisi arayarak cinayet işlediğini itiraf etti ve olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Cinayete kurban giden Mesut ve Şükran Biroğlu'nun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere tıp morguna kaldırılırken, şüpheli Uğur Biroğlu ise gözaltına alındı.
YEMEK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan şüphelinin annesi Şükran Biroğlu'nun henüz iki yıl önce bir yemek yarışmasına katıldığı ve birinci olduğu ortaya çıktı.
"MİKROPLUKLARA ŞAHİT OLDUM"
Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, gazetecilerin sorularına "Akla mantığa sığmayan şeyler yaşadım, mikropluklara şahit oldum. Annemin her akşam eve geldiğinde klozetin içerisinde yarım içilmiş uyuşturucu madde gördüm. Size soruyorum kim bu uyuşturucuları içmiş olabilir? Annemin yandaşlarına soracaksınız. Ağabeyim de aynı çünkü" şeklinde karşılık verdi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.