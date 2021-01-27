SON DAKİKA | Eyüp'te vahşet! Anne ve kardeşini öldürdü

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Şüpheli Uğur Biroğlu, annesini ve ağabeyini öldürdükten kısa bir süre sonra polisi arayarak cinayet işlediğini itiraf etti ve olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Cinayete kurban giden Mesut ve Şükran Biroğlu'nun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere tıp morguna kaldırılırken, şüpheli Uğur Biroğlu ise gözaltına alındı.