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Son dakika: Ünlü iş adamına şirket önünde silahlı saldırı düzenlendi

Son dakika haberine göre Sarıyer’de Catering firmasının sahibi iş adamı Enver Ocak şirketin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Enver Ocak, hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin mevcut olduğu bildirildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 27.1.2021 15:20 Son Güncelleme: 27.1.2021 15:42 ABONE OL
Son dakika: Ünlü iş adamına şirket önünde silahlı saldırı düzenlendi

Silahlı saldırı olayı dün saat 11.00 sıralarında Zekeriyaköy Tarakçı Caddesi üzerinde meydana geldi. Şirketten çıkan iş insanı Enver Ocak kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Enver Ocak, kanlar içerisinde yere yığıldı. Enver Ocak'a üç el ateş eden saldırganlar otomobil ile olay yerinden hızla uzaklaştılar.

YARALI İŞ ADAMI HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesleri üzerine dışarı çıkan şirket çalışanları patronlarının kanlar içinde yerde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı Enver Ocak, çalışanlar tarafından yakında bulunan özel hastaneye kaldırıldı.



Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalamak için iş yerinin ve çevredeki villaların güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri de sokak üzerinde boş kovanları ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alarak saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
İşyerinin önünde kurşunlanan işadamı Enver Ocak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Ünlü iş adamına şirket önünde silahlı saldırı düzenlendi
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