Son dakika: İstanbul'da kar yağışı etkisi artırdı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı! Akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

İstanbul’da kar yağışı başladı | Video

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI

A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu, Silivri'den canlı yayında son durumu aktardı. Çobanoğlu, Trakya'dan yurda giriş yapan soğuk ve yağışlı havanın İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdığını ifade etti.

BÜYÜKÇEKMECE, BEYLİKDÜZÜ VE SİLİVRİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Siliviri'yi beyaza bürüdü.

KAR YAĞIŞI YARIN ÖĞLE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da kar yağışının yarın (28 Ocak 2021) öğle saatlerine kadar etkili olacağını söyledi.