Son dakika: Polis ekipleri beton mikserini takip edince ortaya çıktı... Suçüstü yakalandılar!

BETON MİKSERİ POLİSLERİ KAÇAK YAPIYA GÖTÜRDÜ

Bugün de Bodrum Yalıkavak'da bir polis ekibi, seyir halindeki beton mikserini takibe aldı. Beton mikseri, yazlık site inşaatına girdi. Peşinden inşaat alanına giren polis ekibi de sitenin kaçak olduğunu belirledi. İnşaatın mühürlenmesi için belediyeye bilgi verildi.