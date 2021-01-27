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Son dakika: Polis ekipleri beton mikserini takip edince ortaya çıktı... Suçüstü yakalandılar!

Son dakika haberi: 'da kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında Valilik, polislere beton mikserlerinin takip edilmesi için talimat vermişti. Bugün bir beton mikserini takibe alan ekipler, kaçak inşa edilen yazlık siteye suçüstü yaptı. İnşaat belediye tarafından mühürlenirken firma yetkilileri hakkında işlem yapıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.1.2021 16:54 Son Güncelleme: 27.1.2021 17:14 ABONE OL
Son dakika: Polis ekipleri beton mikserini takip edince ortaya çıktı... Suçüstü yakalandılar!

Muğla Valiliği, kaçak yapılaşmayla mücadele için İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki tüm polis ekiplerine beton mikserlerini takibe alma talimatı verdi. Böylelikle kaçak binaların anında tespit edilip, inşaatların durdurulması amaçlandı.

BETON MİKSERİ POLİSLERİ KAÇAK YAPIYA GÖTÜRDÜ

Bugün de Bodrum Yalıkavak'da bir polis ekibi, seyir halindeki beton mikserini takibe aldı. Beton mikseri, yazlık site inşaatına girdi. Peşinden inşaat alanına giren polis ekibi de sitenin kaçak olduğunu belirledi. İnşaatın mühürlenmesi için belediyeye bilgi verildi.

İnşaat firmasının adı açıklanmayan yetkilisi ise emniyete götürüldü. Yetkili hakkında 'imar kirliliğine neden olmak' suçundan işlem yapıldı.



Öte yandan kaçak inşaatlara beton taşıyan mikser sürücülerine, belediye encümen kararıyla ceza uygulanacağı kaydedildi.

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Son dakika: Polis ekipleri beton mikserini takip edince ortaya çıktı... Suçüstü yakalandılar!
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