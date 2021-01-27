Son dakika: Sivas'ta yürek yakan kaza! Genç hemşire...

Kazada, ambulansta bulunan hemşire Şuheda Tunca (28) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ambulans sürücüsü Muhammet Emin Cömert ise götürüldüğü Yıldızeli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 28 yaşındaki talihsiz hemşirenin cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'na gönderildi...