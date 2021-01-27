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Son dakika: 'ta yürek yakan kaza! Genç hemşire...

'ya hasta bırakıp, Erzurum'a dönen Muhammet Emin Cömert'in kullandığı ambulans TIR ile çarpıştı. Akılalmaz kazada genç hemşire olay yerinde hayata gözlerini kapadı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 27.1.2021 13:59 Son Güncelleme: 27.1.2021 14:02 ABONE OL
Son dakika: Sivas'ta yürek yakan kaza! Genç hemşire...

Korkunç kaza, sabah saatlerinde Sivas- Ankara kara yolu Yıldızeli ilçesi Yaraşbeli Geçidi'nde meydana geldi. Ankara'ya hasta bırakıp, Erzurum'a dönen Muhammet Emin Cömert yönetimindeki 06 AC 7585 plakalı, özel hastaneye ait ambulans, Sivas'tan Ankara yönüne giden Sebahattin Yavuz'un kullandığı 68 KC 725 plakalı TIR'la çarpıştı.

Kazada, ambulansta bulunan hemşire Şuheda Tunca (28) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ambulans sürücüsü Muhammet Emin Cömert ise götürüldüğü Yıldızeli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 28 yaşındaki talihsiz hemşirenin cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'na gönderildi...

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Son dakika: Sivas'ta yürek yakan kaza! Genç hemşire...
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