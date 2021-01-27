Trabzon'da kıyılar atık sulardan temizleniyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğüne ait Değirmendere Derin Deniz Deşarj Tesisinde yıllardır kopuk halde bulunan bölüm onarılarak yeniden sağlıklı şekilde işler hale getiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda toplamda 1040 metre uzunluğundaki hatta yaşanan kopukluk nedeniyle sağlıklı şekilde çalıştırılamayan tesiste inceleme başlatan TİSKİ Genel Müdürlüğü, tesisin onarım çalışması adına aralık ayında, "Trabzon İli Ortahisar İlçesi Değirmendere Mevkii Derin Deniz Deşarj Hattı Tamiratı" ihalesini gerçekleştirdi.

106 METRELİK HAT ONARILACAK

İhalenin ardından çalışmalarına başlanılan iş kapsamında suyun 36 metre altına dalış gerçekleştiren ekipler, kopuk olan hattın uzunluğunun 106 metre olduğunu belirledi. Çalışma kapsamında; açıkta kalan 3 metrelik boru içi temizlenerek, hattın difüzörlere kadar olan kısmı pompa yardımıyla test edilecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla kıyıya akan atık sular derin deniz deşarj tesisine aktarılacak. Bölgede kazı çalışmalarına devam ediliyor.

"KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

Bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, "Sahilden yaklaşık 20 metre içeride borularda bulunan kırık bu atık suların bu bölgeye boşalmasına neden oluyordu. Yaklaşık 106 metrelik bir kısımda borular tamamen kırılarak denizde sürüklenmiş durumda ve burada ciddi bir kirlilik oluşturuyor. Bu kirliliğin ortadan kaldırılması amacıyla çalışmamızı başlattık" dedi.

TERTEMİZ BİR SAHİL OLUŞACAK

Moloz ile Akyazı arasındaki bölgede dereler marifetiyle denizlere akan kanalizasyonların ayrıştırılması çalışmaları kapsamında bölgedeki atık suların bir bölümünün denize akmasının önüne geçtiklerini belirten Tekataş, "Yaklaşık 1 milyon 500 bin TL bedelle ihale edilen bu çalışma çok kısa zamanda bitirilecek. Bugün de burada birçok bölgenin atık sularını denize deşarj eden bu tesisimizdeki arızayı gidererek buradaki kirliliğin de tamamen önüne geçmiş olacağız ve burada da tertemiz bir sahil oluşturmuş olacağız" diye konuştu.