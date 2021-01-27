Böyle vicdansızlık görülmedi! Sokak köpeği 'Cesur'u ağzından vurmuşlar!

ÇOK SAYIDA SAÇMA ÇIKARILDI!

Olay Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesinde meydana geldi. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Alaköy Mahallesi yakınlarında bir sokak köpeğinin tüfekle vurularak yaralandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede köpeğin bulunduğu bölgeye vardı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurulan ve çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, hayvan ambulansıyla Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılarak ameliyata alınan yaralı köpeğin vücudunda çok sayıda saçma çıkarıldı. Ancak talihsiz köpek yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Korkunç olayın ardından Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile hayvan severler de köpeğin vurulduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.