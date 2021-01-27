Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Zerda Curka'nın oteldeki ölümünden son dakika gelişmesi: Yeni görüntüler ortaya çıktı...

Zerda Curka'nın oteldeki ölümünden son dakika gelişmesi: Yeni görüntüler ortaya çıktı...

Tüyler ürperten olay dün Esenyurt'ta yaşanmıştı. Otelin 8. katından düşen 17 yaşındaki Zerda Curka hayatını kaybetti. Genç kızın sır ölümünün ardından çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Curka'nın daha önce cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise şikayette bulunduğu öğrenilmişti. Son dakika haberine göre 17 yaşındaki Zerda Curka’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Acılı annenin morg önündeki feryatları yürekleri dağladı. Aynı zamanda Zerda Curka'nın arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.1.2021 07:27 Son Güncelleme: 27.1.2021 07:27 ABONE OL
Zerda Curka'nın oteldeki ölümünden son dakika gelişmesi: Yeni görüntüler ortaya çıktı...

Esenyurt'ta dün sabaha karşı 17 yaşındaki Zerda Curka arkadaşlarıyla kaldığı otelin 8.katından düşerek hayatını kaybetmişti. Cenaze dün Adli Tıp Kurumu'na getirilmiş yakınları olmaması nedeniyle işlemleri bugüne kalmıştı.

Adli Tıp Kurumu'na kızını almaya gelen gelen anne Tülay Dağ gözyaşlarına boğulup baygınlık geçirdi.

CENAZE KARS'A GÖNDERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla 17 yaşındaki Zerda Curka'nın cenazesi memleketi Kars'a gönderildi.

Öte yandan Curkan'nın sosyal medyada arkadaşları ile çektiği yeni videoları ortaya çıktı.

Anne Tülay Dağ kızının ölümünde ihmal olduğunu ifade ederek, "Sabah 08.10 kala kızımın arkadaşı aradı, 'senin emanete sahip çıkamadım' dedi. 'Zerda camdan atladı' dedi kendimden geçtim.

İstanbul'da Otelin 8. katından düşerek ölen 17 yaşındaki Zerda Curka'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı | Video

Gece konuştuk. Cumartesi uçağa binip yanıma gelmişti, arkadaşları oteldeydi, biri dedi sahte kimlikle aldılar benim kızımı öldürdüler benim kızım bunu yapmaz. Anne bir insan canına kıyıp öbür dünyasını yakar mı derdi. Yanındaki kişilerden şikayetçiyim" diyerek feryat etti.

Otelin 8. katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Zerda'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son dakika: Ağladığı için 2,5 aylık bebeğini boğarak öldürdü! O anneye müebbet hapis cezası

ARKADAŞINA GÖNDER
Zerda Curka'nın oteldeki ölümünden son dakika gelişmesi: Yeni görüntüler ortaya çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA