Zerda Curka'nın oteldeki ölümünden son dakika gelişmesi: Yeni görüntüler ortaya çıktı...

Gece konuştuk. Cumartesi uçağa binip yanıma gelmişti, arkadaşları oteldeydi, biri dedi sahte kimlikle aldılar benim kızımı öldürdüler benim kızım bunu yapmaz. Anne bir insan canına kıyıp öbür dünyasını yakar mı derdi. Yanındaki kişilerden şikayetçiyim" diyerek feryat etti.

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