1000 TL sosyal yardım başvurusu ile ilgili detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor. e devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım destek parası ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Hane başına 1000 TL sosyal yardım parasının verileceği ödemelerden kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği'nden yararlananlar ve ilk iki faz ödemelerini alanlar dışındaki vatandaşlar faydalanabilecek. 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? E devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardım desteği başvuru sonuçları sorgula

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ocak ayının son günlerinde 1000 TL sosyal yardım başvurusu ile ilgili sorgulamalar artış gösterdi. Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvuruları e-devlet kapısı üzerinden alınıyor…