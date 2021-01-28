1000 TL sosyal yardım başvurusu ile ilgili detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor. e devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım destek parası ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Hane başına 1000 TL sosyal yardım parasının verileceği ödemelerden kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği'nden yararlananlar ve ilk iki faz ödemelerini alanlar dışındaki vatandaşlar faydalanabilecek. 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? E devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardım desteği başvuru sonuçları sorgula
Ocak ayının son günlerinde 1000 TL sosyal yardım başvurusu ile ilgili sorgulamalar artış gösterdi. Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvuruları e-devlet kapısı üzerinden alınıyor…
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıkladı.
1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.
İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.
Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.
Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.
Pandemi 3. Faz sonuçları, E-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilen pandemi sosyal destek ödemeleri, 1000 TL olarak hesaplara yatırılacak.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
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