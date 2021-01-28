65 yaş üstü vatandaşlar için imece usulü aşevi kuruldu

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Göynük Köyü Muhtarlığı, köy halkının desteğiyle 65 yaş üzeri yaşlı, yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç kişilere günde 1 öğün sıcak yemek vermek için muhtarlık bünyesinde aşevi kurdu.

Göynük Muhtarı İhsan Eron, kurduğu aşevi ile her gün yalnız yaşayan 60 kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

GÖYNÜK'TE YAŞLILAR KİMSESİZ DEĞİL

Eron, yaptığı açıklamada, "Köyümüzde 65 yaş üzeri yalnız yaşayan, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza günde 1 öğün olmak kaydıyla sıcak yemek verme fikri oluştu. Köy halkının de desteğiyle muhtarlık bünyesinde imece usulü aşevi kurduk. Muhtarlığımızın yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın bize isim bildirmeleri yetiyor." dedi.

Aşevinde gönüllü insanların çalıştığını aktaran Eron, "Gönüllü insanlarımız yemek yapıyor. Hazırlanan sıcak yemekleri köyümüzde yaşayan 65 yaş üstü yalnız ve bakıma muhtaç kişilere ulaştırıyoruz. Onlar da bu uygulamadan çok memnun. Çok seviniyorlar. Bazen 3 bazen de 4 çeşit yemek çıkarıyoruz. Sıcak yemek, salata tatlı, çorba çıkarıyoruz. İmkanımıza göre her gün farklı yemekler yapıyoruz." diye konuştu.

YARDIMSEVERLERE ÇAĞRI

Bu çorbada sizin de tuzunuz olsun diye yardımseverlere seslenen Muhtar Eron, "Başlatmış olduğumuz bu iyilik kervanında, aşevimize yemek yapımı, malzeme alımı gibi destekte bulunmak isteyenler vatandaşlarımız muhtarlığımızla irtibata geçebilir. Elden para vereceklere de makbuz veriyoruz. Bu iyilik kervanı için herkesin yardımını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.