A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 çalışma saatleri 2021

A101 açılış ve kapanış saatleri, özellikle aktüel ürünler kataloğunun satışa çıktığı Perşembe günleri en çok merak edilen konulardan bir tanesi oluyor. Koronavirüs salgını sebebiyle marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Bugün birbirinden indirimli aktüel ürünleri raflarına koyacak olan a101 aktüel ürünleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101 çalışma saatleri 2021

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri ile müşterilerini kendi bünyesine çeken market zinciri A101 çalışma saatleri gün içerisinde birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını ile beraber bazı kurumlar mesai saatleri üzerinde değişikliklere giderken özellikle aktüel ürünlerin raflarda yenilendiği gün olan Perşembe günleri vatandaşlar aktüel ürünleri satın almak adına marketin açılış saatlerinde akın ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10.00 - 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

A101 market zinciri her gün binlerce müşterisini ağırlıyor. Türkiye'nin 81 ilinde de hizmette bulunan A101 marketler saat 10.00'da açılırken, hafta içi 20.00'da hafta sonu 17.00'da şubelerini kapatıyor. Nöbetleşe çalışan marketin öğle arasında da açık olduğu biliniyor.

A101 SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

A101 marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacak.

A101 AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ?

A101 açılış saati: 10.00

A101 hafta içi kapanış saati: 20.00

A101 hafta sonu kapanış saati: 17.00