Amasya’da Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti

Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sekretaryasında gerçekleşen toplantıda ayrıca Garnizon Komutanı Alb. Mehmet Atlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ile İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere kurul üyesi kurumların il müdürleri ve ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Masatlı, Ülkemizin bulunduğu coğrafya itibariyle sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Bölgemiz binlerce yıldır doğal afetlerle ilgili büyük sıkıntılar çekmiştir. 1999 yılında yaşadığımız Büyük Marmara Depremiyle Ülkemizin bu konudaki eksiklikleri de ortaya çıkmıştır. O dönemde maalesef yapı stokumuz depreme dayanıklılık açısından iyi bir durumda değildi. Bu deprem neticesinde binlerce insanımızı kaybetmekle beraber, telafisi yıllar alacak ekonomik zarara da uğradık.

Bu acı tecrübenin ardından devletimiz doğal afetlere hazırlık bakımından büyük bir yapılanma ve mevzuat değişikliği gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde gerçekleştirdiği çalışmalarla bu alanda önemli mesafeler alındı. Bu gelişmelerin ardından deprem, sel ve çığ gibi doğal afetlere devletimizin gösterdiği reaksiyon ve afet sonrası yönetimi bu alanda ne denli gelişmeler kaydettiğimizin en açık göstergesidir.

2011 yılında Van'da gerçekleşen deprem sonrası devletimiz tüm birimleriyle kısa sürede duruma hakim olmuş ve çok kısa bir süre içerisinde Van ilimizin önemli bir bölümü yeniden inşa edilmiştir. Yine geçtiğimiz yıl Elâzığ ilinde meydana gelen depremin ardından, tam bir yıl sonra geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız depremzede ailelere konutlarını teslim etmiştir. Yalnızca kendi ülkemize değil, komşu ülkelerimiz başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan afetlere de geleneğimizin önemli bir parçası olan yardımlaşma duygusuyla hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmekteyiz. Bu seviyeye gelmemizde elbette hükümetimizin yetişmiş insan gücüne, afet yönetimine ve sağlık sistemine yaptığı yatırımların büyük payı vardır. Afetlere müdahale anlamında araç gereç ve insan gücü bakımından her türlü imkana sahibiz. Ancak burada önemli olan sahip olduğumuz bu gücü senkronize bir şekilde yönetebilmektir."

Vali Masatlı'nın konuşmasının ardından 'İlimizin Afetselliği, Barınma ve Toplanma Alanları ile Afet Risklerinin Azaltılması' konularına ilişkin sunumlar yapıldı. Sunumlardan sonra kurul gündeminde yer alan, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 'Merzifon İlçemizde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Kurulmasına' dair gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.