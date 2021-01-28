Amasya'da çıkan yangında bir köy yok oluyordu!

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırırken, ekipler yangının önünü kesti. Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tokat Erbaa Belediyesi, Taşova ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri ve Taşova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.