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'da çıkan yangında bir köy yok oluyordu!

'nın ilçesinde çıkan yangın 10 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, yangın Kavaloğlu köyünde çıktı. Ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede geniş bölgeye dağılan yangın şiddetli rüzgara rağmen kontrol altına alındı. Yangında birçok ağaç zarar görürken müdahale ekibindeki üç itfaiye personeli dumandan etkilendiği için tedavi altına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.1.2021 12:47 Son Güncelleme: 28.1.2021 12:50 ABONE OL
Amasya'da çıkan yangında bir köy yok oluyordu!

Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan ve 10 saat süren yangında az kalsın bir köy yok oluyordu. Amasya'nın Taşova ilçesine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kavaloğlu köyü Serçeler mezrası yakınlarında ilk belirlemelere göre ormanlık alanda başlayan yangın samanlığa sıçradı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın samanlıktan üst tarafındaki ormana sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırırken, ekipler yangının önünü kesti. Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tokat Erbaa Belediyesi, Taşova ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri ve Taşova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangında yoğun dumandan etkilenen 3 itfaiye personeli, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Çıkan yangın 10 saatin sonunda kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar tarım ve ormanlık alandaki kayın ve meşe ağaçları zarar görürken, samanlık ve samanlık içerisindeki 500 balya saman kül oldu.

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Amasya'da çıkan yangında bir köy yok oluyordu!
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