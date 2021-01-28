Amcaoğlu katili yerel gazeteciye cinayetten 20 yıl hapis

Kentte bir yerel gazete çıkaran ve internet sitesi yöneten Tolga Çiftçi, yaklaşık 2 yıl önce husumetli olduğu amcasının oğlu Gökhan Çiftçi'yi Soğanlı mahallesine giderek tabanca kurşun yağmuruna tutmuştu. Gökhan Çiftçi hayatını kaybederken Tolga Çiftçi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen son davada Çiftçi, 20 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

"PİŞMANIM" DEDİ

Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan Tolga Çiftçi, mahkeme heyetinin son sözünü sorması üzerine çok pişman olduğunu söyledi. Kuzenini tabancayla vurma gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen sanık, "Kalabalık olduğu için önce yere sıktım. Kendisine doğru ateş etmedim. Yaptığım iş sebebiyle tehdit aldığım için silahı hep arabada taşıyordum. Adalete güveniyorum. Takdir mahkemenizindir" dedi.

İKİ AYRI SUÇTAN 20 YIL ALDI

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, "kasten adam öldürmek" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun haksız tahrik altında işlenmiş olması sebebiyle cezası 18 yıla düşüren Tolga Çiftçi'ye ayrıca "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi.