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'da parolayla satan baba ve oğluna operasyon

üretenler parolalı satışa geçti! 'da, ürettikleri sahte içkileri kendilerine ait büfede 'acı su' parolası ile sattığı belirlenen H.K. ve oğlu A.K, jandarma tarafından gözaltına alındı. Baba tutuklanırken, oğlu adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.1.2021 18:25 Son Güncelleme: 28.1.2021 18:33 ABONE OL
Ankara'da parolayla sahte içki satan baba ve oğluna operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankaya ilçesine bağlı Yakupabdal Mahallesi'nde sahte alkollü içki ürettiği belirlenen H.K. ve oğlu A.K.'nın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 375 litre bandrolsüz alkol, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve 1 kesici alet ele geçirildi. Baba ve oğlunun ürettikleri sahte içkileri, kendilerine ait büfede 'acı su' parolasıyla müşterilerine sattığı belirlendi. Baba ve oğlu jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Baba H.K. tutuklanırken, oğul A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara'da parolayla sahte içki satan baba ve oğluna operasyon
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