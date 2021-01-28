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Cezaevi firarisi çaldığı trafik levhalarıyla birlikte yakalandı

’de şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsünün, Bursa Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan olan bir tutuklu olduğu anlaşıldı, yapılan aramada çaldığı trafik levhaları ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 28.1.2021 17:22 ABONE OL
Cezaevi firarisi çaldığı trafik levhalarıyla birlikte yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir- Alpu karayolu üzerinde devriye faaliyeti gerçekleştiren jandarma trafik ekibi tarafından şüphe üzerine bir araç durdurdu. Aracın sürücüsü H.K. isimli şahsın yapılan sorgusunda Bursa Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği ve "Dolandırıcılık" suçundan arandığı tespit edildi.

Yakalanan firarinin kullandığı araçta yapılan kontrolde, şüphelinin değişik yerlerden çaldığı çok sayıda karayolu trafik levhası ve kesilmiş kablo parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan cezaevi firarisi ve dolandırıcılık suçundan aranan hırsızlık zanlısı H.K. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Ayrıca şahıs hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal etmesi gerekçesiyle 3 bin 469 TL idari para cezası uygulandı.

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Cezaevi firarisi çaldığı trafik levhalarıyla birlikte yakalandı
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