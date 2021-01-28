Coveney ve McGuinness Vali Doğan’ı ziyaret etti

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, tarihin en eski yerleşim alanlarından biri olan, her dinden ve kültürden vatandaşlarımızın karşılıklı saygı ve kardeşlik içinde yaşadığı medeniyetler kenti Hatay'da İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Doğan, Suriye'deki savaş sonrasında yaşanan insanlık dramı ve ülkemizin sağladığı insani yardım ile ağır geçen kış şartlarında bölgede yaşamını çadırda sürdürmeye çalışan Suriyeli vatandaşların barınma ihtiyacını karşılayacak briket evlerin yapımı ile ilgili bilgiler verdi.

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ise Hatay da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ve göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti. İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, son 1O yılda Suriye'de olanlardan en çok etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu, Suriye sorununun sadece Türkiye'nin değil uluslararası bir sorun olduğunu ifade ederek, "Türkiye'yi milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaparken yardım ve gösterdiği cömertlikten dolayı da tebrik ediyoruz "dedi.

Ziyarette İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney'e, İrlanda Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness ve Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz eşlik etti.