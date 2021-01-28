Cuma Hutbesi 29 Ocak 2021: Diyanet ile 29 Ocak Cuma Hutbesi konusu nedir?

Diyanet Cuma hutbesi, pek çok günlük ve dini konuyla ilgili bilgi ve öğütler ile haftalık olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanıyor. Cuma Hutbesi 29 Ocak 2021 tarihi için resmi sayfada okumaya sunuldu. Diyanet hutbesini okumak isteyenler 29 Ocak Cuma Hutbesi konusu nedir? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.

CUMA HUTBESİ 29 OCAK 2021 KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kaleme alınan Cuma Hutbesi 29 Ocak 2021tarihli Cuma Hutbesi konusu ve detayları şöyle;