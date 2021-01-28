Düğün konvoyunda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı Tepekum Mahallesi Beyhekim Sokakta bulunan özel bir hastanenin karşısındaki olayda düğün konvoyunda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişilerle 45 yaşındaki amca Ali Atmaca, yeğenleri 21 yaşındaki A.F.A. ve 26 yaşındaki A.A. arasında kavga çıktı. Tansiyonun yükseldiği o anlarda silahını çeken silahlı saldırgan tetiğe peş peşe bastı.

Kanlar içinde yere yığılan 3 kişiden A.A. ile A.F.A. isimli iki yeğen ayaklarından, amca vücudundan vuruldu. Yaralılara ilk müdahale eczane çalışanları ile hastanenin acil servis ekibinden geldi. Yaralılardan A.A. ile A.F.A. isimli yeğen 112 Acil Servis Ambulansıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Hastane doktorları tarafından müdahalesi yapılan ve sağlık durumu ciddi olan amca Ali Atmaca ise özel hastanenin Acil Servisi Acil Servisi'ne alındı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında Ali Atmaca'da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak olay sırasında hayati organlarına mermi alan ve çok kan kaybeden Ali Atmaca, yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölen amca ve yeğenlerinin yakınları ise hastane de sinir krizleri geçirdi.

Olay sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri delil çalışması yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise çevredeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarından kopya aldı. Yaşanan olayın düğün konvoyundaki trafik tartışmasından mı, yoksa başka bir sebepten dolayı mı geliştiğini Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırmaya başladı.