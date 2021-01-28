Eğitime tablet desteği sürüyor

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta eğitime destek kampanyası kapsamında temin edilen tabletleri İlçe Milli Eğitim müdürlüğüne teslim etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Usta, "Ülkemiz genelinde başlatılan tablet kampanyası devam ediyor. İlçemizde de bu kapsamda bizler tabletleri öğrencilerimize verilmek üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Pandeminin başından bu yana gerek maske, gerek dezenfektan ve hijyen çalışmaları olmak üzere okullarımıza ve eğitime olan desteğimizi kat kat arttırdık.Yine bu dönemde uzaktan eğitime destek olmak amacıyla tabletleri teslim ediyoruz.Önümüzde ki dönemde de gerek okullarımızın gerek öğrencilerimizin ihtiyaçlarına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

İHTİYAÇ SIRASINA GÖRE DAĞITILACAK

İznik İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil de konuşmasında "Öğrencilerimizi tabletlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünde Belediye Başkanımız tabletleri bizlere teslim ettiler. Bizlerde hazırladığımız program çerçevesinde sırasıyla tabletlerin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile eğitime desteklerinden dolayı Belediye Başkanımıza Kağan Mehmet Usta'ya teşekkür ediyorum" dedi.