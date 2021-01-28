Evini silah atölyesine çevirmiş!

Gaziantep'te silah tamir atölyesine çevrilen eve düzenlenen baskında çok sayıda silah ve silah parçaları bulundu.Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Üçoklar Mahallesi'nde bulunan bir adrese yapılan operasyonda 106 gram uyuşturucu madde, 7 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 187 adet tabanca gövdesi, sürgü, kabze, namlu ve tetik tertibatı, 42 adet tabanca şarjörü, 1 adet parçalanmış pompalı tüfek, 124 adet silah çevirmede kullanılan malzeme, 45 adet çeşitli silahlara ait fişek ile çok sayıda muhtelif silah parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli H.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.