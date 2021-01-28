Feride'nin şüpheli ölümü! Babasının da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı!

Genç kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Olay dün Gaziantep'te meydana geldi. Bir süre önce şiddet gördüğünü iddia ettiği eşini terk edip baba evinde yaşamaya başlayan Feride Y. (26), tabanca ile başından yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan Feride Y. yaşamını yitirirken, kızının intihara kalkıştığını, kendisinin engellemeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyleyen babasının da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.