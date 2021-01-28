Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, hangi gün olacak?

Kabine Toplantısı tarihi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi, sokağa çıkma yasağı, yeme-içme mekânlarındaki kısıtlamalar olacak. Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, kafe ve restoranların yeniden açılması ile ilgili Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar;

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Bugün de sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin gündemine gelen Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Olası normalleşme takvimi bir süredir neredeyse tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini alırken bir yandan da kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması konusunda kritik görüşmelerin gerçekleşmesi beklentiler arasında…