Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, hangi gün olacak?

Kabine Toplantısı tarihi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi, sokağa çıkma yasağı, yeme-içme mekânlarındaki kısıtlamalar olacak. Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, kafe ve restoranların yeniden açılması ile ilgili Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar;
Bugün de sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin gündemine gelen Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Olası normalleşme takvimi bir süredir neredeyse tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini alırken bir yandan da kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması konusunda kritik görüşmelerin gerçekleşmesi beklentiler arasında…
Henüz Kabine Toplantısı için tarih bilinmiyor. Milyonların beklediği toplantıda salgın sürecine ait kritik kararların alınması beklenirken gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
KABİNE TOPLANTISI SONRASI NELER DEĞİŞEBİLİR?
- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.
- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.
- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.
- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.