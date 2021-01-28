Hırsızlar elektrik ve telefon hatlarına dadandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 5 farklı noktada gerçekleşen kablo hırsızlarını yakalamak için çalışma başlatan Jandarma, son olarak kırsal Üreğil mahallesinde haberleşme hatları ve enerji nakil hatlarını taşıyan kabloların çalınması üzerine dedektif ve suç araştırma timlerini devreye soktu. Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı dedektif timleri,254 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceledi. Hhırsızlık olayında kullanılan aracın plakasını tespit eden JASAT ekipleri, takibe aldıkları aracı ve içindeki zanlı H.Ö'yü suçüstü yakaladı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

H.Ö. alınan ifadesinde Jandarma bölgesinde farklı tarihlerde işlenen 5 FARKLI Haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayını işlediğini itiraf etti. Hakkında hazırlanan evraklarla birlikte adliyeye sevk edilen H.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.