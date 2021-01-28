Baharın gelişinin habercisi olduğuna inanılan cemre düşme tarihleri son günler epey merak ediliyor. Şubat ayına girerken Cemrenin ne zaman düşeceği merak edilirken, bilinen cemre sayısı 3'tür: İlk olan hayaya düşer, ikinci olan suya düşer, üçüncüsü ise toprağa düşer. Peki İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? Cemre düşme tarihleri 2021 ve tüm detaylar…
Baharın gelişini niteleyen önemli doğa olaylarından biri olan cemre düşme tarihleri belli oldu. 2021 Cemre düşme tarihlerine göre ilk cemre havaya 19-20 Şubat'ta düşecek…
İşte cemre düşme tarihleri…
Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
İlkbaharın habercisi olan cemre ilk olarak havaya sonra suya son olarak da toprağa düşer. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek. İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek. Son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.