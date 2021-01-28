Baharın gelişinin habercisi olduğuna inanılan cemre düşme tarihleri son günler epey merak ediliyor. Şubat ayına girerken Cemrenin ne zaman düşeceği merak edilirken, bilinen cemre sayısı 3'tür: İlk olan hayaya düşer, ikinci olan suya düşer, üçüncüsü ise toprağa düşer. Peki İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? Cemre düşme tarihleri 2021 ve tüm detaylar…

İLK CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK?

Baharın gelişini niteleyen önemli doğa olaylarından biri olan cemre düşme tarihleri belli oldu. 2021 Cemre düşme tarihlerine göre ilk cemre havaya 19-20 Şubat'ta düşecek…

İşte cemre düşme tarihleri…