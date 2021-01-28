İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? Resmi Gazete'de...

İşten çıkarma yasağı uygulaması devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan bu fesih kısıtı, Resmi Gazete'de yer alan kararla iki ay daha uzatılmıştı. Çalışan ve işveren haklarının korunduğu salgın sürecinde birçok farklı kısıtlama ve ödenekle durum kontrol altına alındı. Bu kapsamda vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İş yasasına eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri birçok kez uzatmıştı. Öte yandan şimdilerde binlerce işçi ve işveren işten çıkarma yasağının ne zamana kadar uzatıldığı konusunda detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kısıtlamanın 17 Ocak tarihinde sona ermesi beklenirken son yapılan açıklamada bu tarihten itibaren iki ay daha devam ettirileceği bildirilmişti…