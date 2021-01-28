İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? Resmi Gazete'de...

İşten çıkarma yasağı uygulaması devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan bu fesih kısıtı, Resmi Gazete'de yer alan kararla iki ay daha uzatılmıştı. Çalışan ve işveren haklarının korunduğu salgın sürecinde birçok farklı kısıtlama ve ödenekle durum kontrol altına alındı. Bu kapsamda vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
İş yasasına eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri birçok kez uzatmıştı. Öte yandan şimdilerde binlerce işçi ve işveren işten çıkarma yasağının ne zamana kadar uzatıldığı konusunda detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kısıtlamanın 17 Ocak tarihinde sona ermesi beklenirken son yapılan açıklamada bu tarihten itibaren iki ay daha devam ettirileceği bildirilmişti…
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı.
Cumhurbaşkanlığının "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Koronavirüs sebebiyle 16 Nisan 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı, 17 Kasım tarihinde iki ay uzatılmış, 17 Ocak tarihine ertelenmişti.