Kaçak yoğun bakım maskesi satan yerlere baskın yapıldı

Fatih'te bir medikal malzeme satan iş yerinde sahte faturalarla ve kaçak olarak yurda girişi yapılan medikal ürünlerin satıldığı belirlendi. Koronavirüs tedavisinde kullanılan medikal malzemelerinde arasında bulunduğu onlarca cihazın sahte faturalarla piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Kaçak yoğun bakım maskesi satan yerlere baskın | Video

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri Koronavirüs tedavisinde kullanılan bazı medikal cihazların sahte fatura düzenlenmek suretiyle kaçak olarak satan iki işyerine İstanbul Gümrük ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte operasyon yaptı.

Yapılan ortak operasyonda, çok sayıda çeşitli marka ve modelde medikal ürün (yoğun bakım maskesi, ateş ölçer, ameliyat malzemeleri, medikal ürünler) ele geçirildi. Bahse konu işyerlerinden birinin depolama kısmında su kaçağı olması sebebiyle rutubetli ve yoğun miktarda nemli olduğunun tespiti üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince iş yeri mühürlendi. İş, işyeri sahibine (5607) sayılı Kanununa muhalefet suçu gereğince işlem yapıldı.