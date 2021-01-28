Külliye’de Çekerek’i konuştular

Yozgat'ın Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı makamında ziyaret ederek ilçede yaptığı çalışmaları hakkında istişarede bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Çekerek Belediye Başkan Eyyüp Çakır; "Hemşerimiz, gururumuz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiyi ziyaret ederek ilçemizle ilgili yapacağımız projeleri istişare ettik" dedi.

Ülke ve dünya gündemine ilişkin yoğun mesaisine rağmen memleket meselelerine de önem veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a projelere dair bilgi verdiklerini ifade eden Çakır, şunları söyledi; Çekerek'li hemşehrilerim ve şahsım olarak bizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde misafir olarak kabul etmelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

Gerek Yozgat için gerekse Çekerek için her zaman bizim yanımızda olan ve bizzat projeleri yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Birlikte sabredeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz." diye konuştu.