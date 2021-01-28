Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurbanlık almak isteyen veya bayram tatili için araştırma yapanlar Diyanet 2021 takvimi ile kesin bilgiye ulaşmak istiyor. Diyanet tarafından her yıl duyurulan dini günler takviminde bu sene 2021 Kurban Bayramı Temmuz ayında idrak edilecek. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Diyanet 2021 takvimi ile Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı ne zaman öğrenmek isteyenler kurban bayramı ne zaman sorusuna yanıt ararken bayram tatilinin kaç gün süreceğini de sorguluyor. Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı gününe denk geliyor…
2021 Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz 2021 tarihinde olacak. Kurban Bayramının 1. günü 20 Temmuz 2020 Salı günüdür. Bu yıl Kurban Bayramı resmi açıklama yapılmamakla birlikte 4 gün tatil olması bekleniyor.
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.