Namus meselesi cinayetle bitti! Otogarda silahlar konuştu!

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olaydan sonra kaçan 2 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Nursel'in katili, müebbet hapis cezasına çarptırıldı!