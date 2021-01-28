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Namus meselesi cinayetle bitti! Otogarda silahlar konuştu!

'da aralarında husumet bulunan amca çocukları otogarda karşılaştı. Taraflar silahlarına davrandı. Çıkan çatışmada, 1 kişi yaşamını yitirdi. Polis, geniş çaplı soruşturma başlattı!

İHA
Giriş Tarihi: 28.1.2021 15:51 Son Güncelleme: 28.1.2021 16:04 ABONE OL
Namus meselesi cinayetle bitti! Otogarda silahlar konuştu!

Namus meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bir kişi sokak ortasında öldürüldü, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, namus meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada silahla vurularak öldürüldü.

İskenderun Otogarı yakınlarında meydana gelen olayda, aralarında namus meselesi yüzünden husumet bulunan amca çocukları karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Şahin Kök (55) silahla vurularak hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olaydan sonra kaçan 2 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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Namus meselesi cinayetle bitti! Otogarda silahlar konuştu!
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