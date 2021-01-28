Pandemiyi fırsata çevirdi! 23 bin TL'lik sermaye ile...

"DAYANIKLI HAYVANLAR"

Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarığı Mahallesi'nde büyük gri kaz ve ördek çiftliği kuran Öztürk, "Üç aydır bu işin içerisindeyim ve burada büyük gri kazı ve ördek yetiştirmekteyim. 13 dönümlük bir tarla kiraladım. Bunun üzerine bir kümes, civciv hane ve bir de konaklama yeri koyarak tesisimi kurdum. Pandemi öncesinde bir iş yapacaksam bunun kafe ya da restoran tarzında bir iş yeri açmak olarak değerlendirmiştim. Ancak, pandemi sürecinde kafe sektörünün, esnaf arkadaşlarımın zarar görmesi ile beraber fikrim değişti ve üretim yapmam gerektiğine karar verdim. Kazların daha az uğraş gerektiren daha temiz ve dayanıklı hayvanlar olduğunu öğrendim. Şu anda sadece üretim ve civciv satışı yapmaktayım" dedi.