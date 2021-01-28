Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet 2021 dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi!

On bir ayın sultanı olarak bilinen müslümanlar için büyük önem arz eden bu tarihlerle ilgili olarak Ramazan ayının başlangıç tarihi merak ediliyor. Müslüman âlemi tarafından kıymetli olan bu tarihlerde kendilerine farz kılınan oruç ibadetini gerçekleştirecek olmanın heyecanı yaşanıyor. Diyanet 2021 takviminde İslam dini için önemli olan bu günlerin tarihleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki, 2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2021 dini günler takvimi ile on bir ayın sultanı olarak 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi de vatandaşlara duyurulmuştu. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını sürecinde büyük zorluklarla geçen bu ayda milyonlar salgının ülkemizde en kısa sürede atlatılması için dualarını etmiş ve bu mübarek ayın huzuruyla ibadetlerini gerçekleştirmişti.
2021 RAMAZAN NE ZAMAN?
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslamiyet inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan
oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı toplam üç gün sürüyor.