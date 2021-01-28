Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet 2021 dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi!

On bir ayın sultanı olarak bilinen müslümanlar için büyük önem arz eden bu tarihlerle ilgili olarak Ramazan ayının başlangıç tarihi merak ediliyor. Müslüman âlemi tarafından kıymetli olan bu tarihlerde kendilerine farz kılınan oruç ibadetini gerçekleştirecek olmanın heyecanı yaşanıyor. Diyanet 2021 takviminde İslam dini için önemli olan bu günlerin tarihleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki, 2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2021 dini günler takvimi ile on bir ayın sultanı olarak 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi de vatandaşlara duyurulmuştu. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını sürecinde büyük zorluklarla geçen bu ayda milyonlar salgının ülkemizde en kısa sürede atlatılması için dualarını etmiş ve bu mübarek ayın huzuruyla ibadetlerini gerçekleştirmişti.