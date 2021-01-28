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SON DAKİKA! 55 yaşındaki öğretmenin şüpheli ölümü! Komşuları evde cansız bedenini buldu...

Acı haber 'ın Gercüş ilçesinden geldi. Bir süre önce izin alarak görevli olduğu Osmaniye'den memleketi Gercüş'e gelen öğretmen Feyzi Ekmen (55) kendisinden haber alamayan komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Son dakika haberine göre Ekmen'in ölümü şüpheli bulunarak, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.1.2021 12:50 Son Güncelleme: 28.1.2021 13:05 ABONE OL
SON DAKİKA! 55 yaşındaki öğretmenin şüpheli ölümü! Komşuları evde cansız bedenini buldu...

Osmaniye'de görev yapan ve bir süre önce izin alarak memleketine gelen öğretmen Feyzi Ekmen'den haber alamayan komşuları, yedek anahtarla evine girdi. Ekmen'in yerde yüzüstü hareketsiz yattığını gören komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ekmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Ekmen'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Batman Adli Tıp morguna götürüldü.

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SON DAKİKA! 55 yaşındaki öğretmenin şüpheli ölümü! Komşuları evde cansız bedenini buldu...
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