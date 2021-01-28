Son dakika: Ayşe Acar cinayetinde şoke eden 'yasak aşk' iddiası! Katil için tahrik indirimi talebi

SAVCI, 18 YILDAN 24 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ



Dosya tüm kapsamıyla değerlendirildiğinde sanık Kerem Tuğral'ın 'Haksız Tahrik Altında Tasarlayarak Kasten Öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirten Cumhuriyet Savcısı, sanığın 'Tasarlayarak Kasten Öldürme' suçundan ötürü ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılması gerektiğini, suçun haksız tahrik altında işlenmiş olmasının göz önüne alınması sebebiyle Kerem Tuğral'a 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

'PİŞMANIM' DEDİ



Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasını dinleyen mahkeme heyeti, son kez sanık Kerem Tuğral'a söz verdi. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen Kerem Tuğral, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Pişmanım" dedi. Sonrasında söz alan ailenin avukatı ise, "Bu zamana kadar pek çok cinayet işlendikten sonra bu tür savunmalar yapılmaktadır. Burada verilecek tahrik hükümleri, gelecekte bu tür suçlara yol açabilir. Yargıtay kararlarına baktığımızda da haksız tahrikin uygulanamayacağı kanaatindeyiz. Hiçbir şey kutsal yaşam hakkını sonlandırmak için sebep olamaz" ifadelerini kullandı.

Duruşma tarafların Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaası karşısında savunma hazırlaması için 16 Mart tarihine ertelendi.