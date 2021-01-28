Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kocaeli'de 'mezar' gerginliği! Yolu kapatıp polise direndiler...

Son dakika: 'de 'mezar' gerginliği! Yolu kapatıp polise direndiler...

'nin Kartepe ilçesinde bir derneğin yöneticisi olan 56 yaşındaki Yakup Tellioğlu, Kasım ayında yaşamını yitirdi. Tellioğlu, yöneticiliğini yaptığı derneğin karşısındaki boş araziye defnedilince yetkililer harekete geçti. Son dakika haberine göre Valilik, mezarın kaldırılması için karar verdi ancak işlemi gerçekleştirmek için gelen ekiplerle dernek üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.1.2021 09:46 Son Güncelleme: 28.1.2021 09:50 ABONE OL
Son dakika: Kocaeli'de 'mezar' gerginliği! Yolu kapatıp polise direndiler...

Kartepe Esentepe Sokak'ta bulunan bir derneğin yöneticisi olan Yakup Tellioğlu, 6 Kasım'da 56 yaşında hayatını kaybetti. Tellioğlu'nun cenazesi Kartepe'de düzenlenen törenin ardından yöneticiliğini yaptığı derneğin önündeki boş alana defnedildi. Resmi olarak Kartepe Fatih Sultan Mezarlığına defnedilmesi gereken cenazenin dernek önüne defnedildiği iddiaları sonrasında başlatılan soruşturmanın ardından Kocaeli Valiliği tarafından cenazenin mezarlığa taşınmasına karar verildi.

DERNEK ÜYELERİ EKİPLERE DİRENDİ

Kararın ardından gece saatlerinde dernek bahçesine giden çok sayıda polis ve belediye ekipleri ise mezarın kaldırılmasını istemeyen dernek üyeleri ile gerginlik yaşadı.

ARAÇLARLA YOLU KAPATTILAR

Dernek üyelerinin araçları ile mezara giden yolun kapatılması sonrasında olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edilerek araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kocaeli'de 'mezar' gerginliği! Yolu kapatıp polise direndiler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA