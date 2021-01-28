Son dakika haberi: Meteoroloji'den 10 il için turuncu ve sarı renkli uyarı geldi! Kar fena bastıracak...

Beklenen kar yağışı yurdun batısından itibaren etki göstermeye başladı. İstanbul'un yüksek kesimleri yağışla birlikte beyaza büründü. Kar yağışı ne kadar devam edecek sorusunun cevabı merak edilirken Meteoroloji'den peş peşe yeni açıklamalar geldi.
Meteoroloji'nin yaptığı turuncu uyarıda yer alan bilgilere göre; Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari'de çığ tehlikesi var
Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı ve Ankara için ise sarı kodla yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara'da devam eden yağmurun, gece saatlerinden itibaren ilin yüksek kesimlerinden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 santimetre civarı örtü yapması bekleniyor.
Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
ANKARA VALİLİĞİ UYARDI
Ankara Valiliği, gece saatlerinden itibaren kar yağışının beklendiğini duyurarak, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı
"Meteorolojik verilere göre, Ankara'da halen yağmur olarak devam eden yağışın gece saatlerinden itibaren kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını rica ediyoruz."
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU
İstanbul'da gün boyu aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyut'ta etkisini gösteriyor.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BİR GÜN ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Uzmanı Adik Tek, dün konuk olduğu A Haber canlı yayınında, "İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu?" sorusuna şu şekilde yanıt vermişti:
"Kar yağışı ilk önce yağmur şeklinde kendini gösteriyor. Peşinden kuzeyden rüzgarlar gelmeye başlayınca yağış kar şeklinde oluyor. Kuzeydeki soğuk polen havayı üzerimize indiriyor. Kardan önce kuvvetli lodos ve fırtına etkili olacak. Orta Akdeniz üzerinden bir alçak basınç sistemi geliyor. Bunun etkisi bugün akşam saatleri ve yarın özellikle Ege'de ve İç Anadolu'nun batısında etkili olacak. Bu bizi kardan daha çok zorlayacak. Beraberinde lodosun peşinden yağmur ve kar yağışı göreceğiz.
İstanbul'da bir gün kar yağışı etkili olacak diyebiliriz. İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Marmara'nın doğusunda etkili olacak. İstanbul-Ankara arasında yola çıkacaklar çarşamba ve perşembe gecesi özellikle dikkatli olsunlar. Cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar yeniden artmaya başlayacak."
SARI UYARI NE ANLAMA GELİYOR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
TURUNCU UYARI NE ANLAMA GELİYOR
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır