Süper Loto sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Online ile 28 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Online tarafından yapılan MPİ Süper Loto sonuçları, Perşembe günleri MP TV Youtube canlı yayını ile belli oluyor. Bu hafta da çok sayıda şans oyunu tutkunu, Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı geri sayıma başlamıştı. 2021 yılna ait 8 nolu çekiliş, geçtiğimiz hafta yapılmıştı ve bugünkü çekiliş sonuçlarında beklenen büyük ikramiyenin 35 bin TL olduğu duyuruldu. Peki, 28 Ocak Perşembe tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar belli oldu mu?

SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 OCAK

Milli Piyango Online 28 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;