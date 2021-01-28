Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Online ile 28 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

sonuçları belli oluyor! Online ile 28 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Online idaresinde gerçekleştirilen canlı yayın ile bugünkü çekiliş sonuçları belli olacak. Her hafta Perşembe günleri ile canlı yayınında, Süper Loto çekilişi yapılıyor. Peki, bugünkü çekilişte 35 bin TL'yi aşan beklenen büyük ikramiye sahibini bulabilecek mi? İşte, 28 Ocak tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında detaylar ve Perşembe gününe ait bilet sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 28.1.2021 19:46 Son Güncelleme: 28.1.2021 19:56 ABONE OL
Süper Loto sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Online ile 28 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Online tarafından yapılan MPİ Süper Loto sonuçları, Perşembe günleri MP TV Youtube canlı yayını ile belli oluyor. Bu hafta da çok sayıda şans oyunu tutkunu, Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı geri sayıma başlamıştı. 2021 yılna ait 8 nolu çekiliş, geçtiğimiz hafta yapılmıştı ve bugünkü çekiliş sonuçlarında beklenen büyük ikramiyenin 35 bin TL olduğu duyuruldu. Peki, 28 Ocak Perşembe tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar belli oldu mu?

SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 OCAK

Milli Piyango Online 28 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto önceki çekiliş (26 Ocak) sonuçları: 38 - 56 - 25 - 51 - 33 - 11


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Online ile 28 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA