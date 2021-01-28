Taner Çağlı yalnızca 4 ayda İngilizce öğretiyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada Avrupa'daki 33 ülke "İngilizce yeterliliklerine göre" sıralandı. Türkiye; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde zorunlu olarak İngilizce öğretilmesine rağmen listenin sonunda yer aldı. Peki biz, İngilizce öğrenmekte neden sorun yaşıyoruz? Ana dili Türkçe olan kişilere özel geliştirdiği "Kod Değiştirme Yöntemi" ile 10 yıl içinde binlerce kişinin ileri düzeyde İngilizce öğrenmesini sağlayan Taner Çağlı, Türklerin İngilizce öğrenmekte zorlanmasının nedenini şöyle açıklıyor: "Türkçe 'pratiklik' bakımından dünyanın en gelişmiş dili olsa da İngilizce gibi 'netlik' odaklı bir dile göre bazı handikaplara sahiptir. Türkçenin felsefesi bağlaçlı ve birleşik cümleler üzerine kurulu iken; İngilizler için güzel İngilizce basit ve net cümle kurmaktır. İngilizce öğrenmek isteyen bir Türk'ün önce bu engeli aşması gerekir. Bu engeli aşmamış, yani -1'den 0'a çıkmamış bir kimsenin mevcut İngilizcesi 'ezber' kökenli olacağından gelişime kapalıdır. Türkiye'de pek çok kişinin belli bir seviyeye geldikten sonra yerinde saymasının sebebi de budur."

TÜRKÇENİN LABİRENTLERİNDEN ÇIKIN

Taner Çağlı, İngilizce konuşabilmek için "basit" düşünmek gerektiğini söylüyor: "Dünyanın yüzde 97'si aynı cümle ve kelime yapısına sahip, Türkçe ise yüzde 3'lük dilimde yer alıyor. Türkler dünyanın yüzde 97'si ile aynı yöntemlerle dil öğrenemez. Türklerin önce -1'den 0'a geçiş sürecini tamamlamaları ve dünyaya İngilizlerin baktığı gibi bakmayı yani İngilizce düşünmeyi öğrenmeleri gerekir. İngilizce öğrenmek için önce Türkçenin labirentlerinden çıkılmalıdır. Muhteşem bir İngilizce içinse gerekli olan tek şey 'basit düşünmek'tir. Hayatın yüzde 70'i basit cümlelerden ibarettir. Kalan yüzde 30'luk kısım da istenirse basitleştirilebilir. Bizim verdiğimiz eğitimde ilk hedefimiz; kişiye basit cümle kurması için gerekli tüm bilgi ve becerileri kazandırmak, karmaşık cümleleri basitleştirebilmek."

ONLINE EĞİTİMLE 4 AY YETERLİ

"Kod Değiştirme Yöntemi" ile yalnızca 4 ayda ileri düzeyde İngilizce öğrenmenin mümkün olduğunu söyleyen Taner Çağlı, pandemi sürecinde eğitim sistemini tüm dünyadaki Türklerin kullanımına açtı. Taner Çağlı, Online İngilizce Okulu'nda yeni eğitim programına 16 Ocak'ta start verecek: "Düşünce sistemini değiştirmeye yönelik bir eğitim verdiğimiz için katılımcıların mevcut İngilizce seviyesinin bir önemi yok. Bu eğitime herkes aynı seviyeden başlar, fakat gösterdikleri çaba ve koydukları hedefe göre farklı seviyelerde mezun olabilirler. İngilizlerin yüzde 90'ının tercihi net ve basit versiyondur. İşte bu yüzden 4 aylık süreçte öğrenecekleri, katılımcılar için ömür boyu yeterli olacaktır."