Vali Yavuz’dan uyarı: “Tedbiri elden bıramayalım”

Kocaeli'nde afet risklerinin azaltılması amacıyla, hedef ve eylemlerin görüşüldüğü İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Vali Seddar Yavuz, alınan tedbirler ile olumlu neticeler alındığını ifade ederek," Tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

Şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, olası can ve mal kayıplarını azaltmak, risk azaltma bilinci oluşturmak, paydaşlar arası iş birliğini güçlendirmek, kaynakların etkili kullanımını sağlamak ve afet sonrası çalışmalar için olası harcamaların azaltılmasını amaçlayan Kocaeli İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Vali Yardımcısı Başiskele Kaymakamı V.İsmail Gültekin, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler,İlçe Kaymakamları, kurum müdürleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

REHAVETE KAPILMAMALI TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ

Hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle pandemi ile mücadelemizin iyi yönetildiğini ve olumlu neticeler aldıklarını belirten Vali Yavuz; "Alınan tedbir ve özverili çalışmalar neticesinde vaka sayıları ilimiz genelinde düşüş seyrine girdi ancak rehavete kapılmamalıyız. Ne zaman ki rehavete kapıldık vaka sayılarında artışlar meydana geldi. Lütfen tedbirlerimizi elden bırakmayalım, aynı kararlılıkla uygulayalım."

DEPREM ÖLDÜRMÜYOR, BİNALAR ÖLDÜRÜYOR

Toplantıda afet riskinin yüksek olduğu bir ülkede yaşadığımızı belirten Vali Yavuz, geçmişteki ve yakın zamanlarda yaşadığımız acıların unutulmadığını vurgulayarak: "Riski ortadan kaldırmak neredeyse daha ucuz ve daha kolaydır. Afet meydana gelmeden riski nasıl azaltabiliriz, bunun çalışmasını yapmalıyız. İlimizde tespit ettiğimiz ağır hasarlı binaların tamamını boşaltacağız ve vakit kaybetmeden yıkımını gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili olarak gerekli talimatlar verildi, İçişleri Bakanlığı'ndan da ödenekler temin edildi, konuyu en kısa sürede çözeceğiz." diyen Vali Yavuz, yapılan çalışmalarda yerel yönetimlerden de gerekli desteklerin alınacağını belirtti.

AFET VE AFET SONRASI RİSKLER

Kritik sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu bir bölgede yaşıyoruz diyen Vali Yavuz, güncel verileri paylaştı: "2020 yılı içerisinde Kocaeli ili gümrüklerinden 74 milyar dolar dış ticaret gerçekleşmiştir. Bu rakam Türkiye toplam dış ticaretinin %19'una, bölgemizde toplanan gümrük vergileri ise Türkiye'de toplanan gümrük vergilerinin %25'ine tekabül etmektedir. Dolayısıyla böylesine stratejik, kritik bir bölgede oluşacak riskleri azaltmak ve afete her an hazır halde bulunmak bizim için önemlidir. Bu anlamda özellikle yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği yapmak suretiyle daha iyi bir plan ve program içerisinde şehrimizi yöneteceğiz. Bu şehrin Valisi olarak üzerinde duracağımız önceliklerden bir tanesi, afet ve afet sonrasında ortaya çıkacak riskleri her yönüyle değerlendirerek en aza indirmek olacaktır. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde çok daha yoğun bir mesai harcayacağız ve ilimizdeki afet riski azaltma planını sizlerin de katkısıyla ortaya koymuş olacağız." dedi.

İSTİŞARE YAPILDI

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan'ın konuşmaları ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Canan Güçlü tarafından TAMP Kocaeli ve İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)'ın bölümleri olan; ilin genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizi, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri ile izleme ve değerlendirme hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantı, ilgili paydaşların görüş ve önerileri alınarak istişare yapılmasıyla sona erdi.