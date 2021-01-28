Vefakar Boncuk’a kulübe hediye edildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akören mahallesinde yaşayan Cemal Şentürk (68), geçen 14 Ocak'ta evde rahatsızlanınca çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cemal Şentürk bir hafta tedavi gördüğü hastanede Boncuk isimli köpek onu bir gün olsun yalnız bırakmamıştı. Ortahisar Belediyesi Gençlik Hizmetleri ile Veteriner İşleri Müdürlüğü vefalı köpek Boncuk'u kulübe ile ödüllendirdi. Sahibinin yaşadığı apartmanın önüne koyulan köpek kulübesini Femin Art Kadın Sanatçılar Derneği tarafından boyandı.

Boncuk'un vefalı davranışın, bütün insanlığa ibret verici bir şekilde bir kez daha hatırlattığını belirten Ortahisar Belediyesi Gençlik Hizmetleri Sorumlusu Kadir Bekar; "Her daim yaşatmamız ve özellikle gençlere miras olarak bırakmamız gereken vefa ve dostluk kavramlarını bize yeniden hatırlatan Boncuk'a müteşekkiriz. Ortahisar Belediyesi olarak kendisine birkaç hediye vermek istedik. Umarız çok sevinir." dedi.

Boncuk'un sahibi Cemal Şentürk ise, yavrumu yeni yuvasına kavuşturan Ortahisar Belediyesine teşekkür ediyorum. Artık evimizin önünde bir kulübesi oldu. Onun mutluluğunu hiçbir şeye değişmem." dedi.