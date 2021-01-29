Haberler Yaşam Haberleri 18 Nerenin Plakası? 18 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:22 Son Güncelleme: 25.10.2022 16:22

18 Nerenin Plakası? 18 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Türkiye’de araç plakaları, 01’den 81’e kadar sırasıyla tüm illerimize verilmiştir. Genellikle yolculuk sırasında karşımıza çıkan farklı plaka kodlarını merak ederiz. Bunlardan birisi de 18 plaka kodu olarak karşımıza çıkıyor. Plaka taşıyan araç; bir taşıtın devlet mercilerince tanınır, sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve trafiğe çıkabilir olduğunu belirtir. Peki 18 plaka nerenin kodu? 18 neresi hangi şehir plakası?

18 Nerenin Plakası? 18 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 18 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 18 plaka nerenin kodu? 18 neresi hangi şehir plakası?

18 PLAKA NERENİN KODU?

18 plaka kodu Çankırı iline aittir. Çankırı'daki araç sahiplerinde 18 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Çankırı iline kayıtlı olduğu bilinir.

18 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan Çankırı ilinin plaka kodu 18'dir.

ÇANKIRI İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 18 plaka kodu ise Çankırı iline aittir. Çankırı ilçelerinin Çankırı merkez, Kurşunlu ilçesi, Çerkeş ilçesinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.

İŞTE ÇANKIRI İLÇE PLAKA HARF GRUPLARI;

Çankırı Merkez Plaka Harf Grupları:

18 AC 001 – 18 AZ 999

18 DA 001 – 18 DF 999

18 T 0001 – 18 T 9999

Kurşunlu İlçesi Plaka Harf Grupları:

18 KU 001 – 18 KZ 999

Çerkeş İlçesi Plaka Harf Grupları:

18 LA 001 – 18 LZ 999

27 Nerenin Plakası? 27 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait? 14 Nerenin Plakası? 14 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

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18 Nerenin Plakası? 18 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
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