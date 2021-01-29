Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 2 ton platform üzerine düşen işçi ağır yaralandı

2 ton platform üzerine düşen işçi ağır yaralandı

'da kaynak yaparken üzerine yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir platform ızgara devrilen işçi ağır yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.1.2021 18:55 ABONE OL
2 ton platform üzerine düşen işçi ağır yaralandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada kaynakçı olarak çalışan 37 yaşındaki Emre H., yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir platform ızgara imalatı sırasında kaynak yaparken söz konusu ızgara üzerine devrildi.

Devrilen ızgaranın altında kalan Emre H., ölümden döndü. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emre H. ameliyata alındı.

Emre H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
2 ton platform üzerine düşen işçi ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA