3 aylık avukat Rahime, sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor!

'SEVGİLİSİNDEN AYRILDIĞI İÇİN BUNALIMDAYDI'

Gülten Akbal, 3 ay önce sevgilisinden ayrılan kızının bu nedenle bir süredir bunalımda olduğunu söyledi. En son dün saat 16.00 sıralarında kendisiyle telefonda konuştuğunu gözyaşları arasında anlatan Akbal, "Saat 17.00'de ablasıyla konuşmuş, lavaboda olduğunu söylemiş. Sonra telefonuna ulaşamadık. Evin önüne taksi çağırmış. Otobüsle ilçeden ayrılmış. Niye gittiğini bilmiyorum. Ona yeni avukatlık bürosu açmıştık. Dünden beri kızımdan haber alamıyorum. Ben onlar için yıllarca çalıştım. Dünyam zindan oldu. Kızımı görenler bana haber versin. Ben kızımı istiyorum" dedi.

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